В Луганской области первое подозрение коронавируса не подтвердилось

В прифронтовой области смертельное заболевание не зафиксировано.

На Луганщине не подтвердили единственное в области подозрение на коронавирус.

Об этом сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

"По состоянию на сегодня в Луганской области 1 подозрение на COVID-19 не подтвердилось. Обследование проводилось вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины (г. Киев)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 16 марта (онлайн)

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Украине подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. В целом их количество возросло до пяти.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения и отменено проведение массовых мероприятий. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.