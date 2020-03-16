В Украине подтвердили еще два случая коронавируса

С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

В Украине подтверждены уже 5 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"Лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19 по состоянию на 9:30 16 марта", - говорится в сообщении.

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При этом, с начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях", - отметили в ведомстве.

"16 марта в Черновицкой области у двух женщин был лабораторно подтвержден COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа по контактными лицами", - пишет Минздрав в Telegram.

Отмечается, что в целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 500 образцов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине были зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один — с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения и отменено проведение массовых мероприятий. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.