На Тернопольщине госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус (видео)
На Тернопольщине в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, приехавшую из Испании.
Об этом на своей странице в Facebook в видеообращении сообщил городской председатель Черткова Владимир Шматько.
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Он отметил, что женщина полностью изолирована, а все пациенты были переведены в другие отделения.
"Женщина недавно вернулась из Испании, где она гостила у дочери. Ехала в Залещики, впрочем ее стало плохо и она сошла на автостанции в Чорткове. Женщину госпитализировали в местное отделение Чертковской больницы. Эпидемиологи сейчас исследуют ее анализы по коронавирусной инфекции", - сообщил Шматько.
Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня зафиксированы три лабораторно подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом, один — с летальным исходом.