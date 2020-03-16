Журналисты о коронавирусе в Украине: никто не знает, сколько реально зараженных (видео)

Официально подтверждены лишь три случая инфицирования коронавирусом.

Никто не знает, сколько уже насчитывается реально зараженных в Украине. Но скорее всего — больше, чем диагностировано.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Во-первых, четверть заражены теми, у кого не было никаких симптомов.

"Но даже те, кто уже имеет симптомы, приходят в больницу, уже заразив окружающих. Официальные данные – это лишь верхушка айсберга", - говорят журналисты.

Во-вторых, ученые уже посчитали, что один умерший – это реально сотни инфицированных людей.

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"Итак, одна умершая в Радомышле может означать до 400 пораженных коронавирусом украинцев. О которых еще никто не знает", - говорится в сюжете.

Все эти цифры не для запугивания, говорят эпидемиологи, а для принятия единственной реальной "таблетки" — карантина.

В Украине пока нет эпидемии. В ежедневных таблицах отчетов со всего мира мы выглядим, как почти чистая от болезни страна. Да вот беда — есть график, который создали на основе реальных подсчетов. Он доказывает, что скачок от нескольких больных до нескольких тысяч больных может произойти за считанные дни. Так было в Италии, в Иране, во Франции, Германии.

"Это следует понимать каждый раз, когда моете руки, когда с температурой выходите на работу, без необходимости идете в толпу и думаете, что это произойдет с кем угодно, кроме вас", - подытожили журналисты.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один — с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения и отменено проведение массовых мероприятий. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.