У эвакуированных из Италии украинцев тесты коронавирус не выявили — Минздрав

Несмотря на тесты, все эвакуированные обязались оставаться две недели в самоизоляции.

Министерство здравоохранения сообщило, что в эвакуированных из Италии граждан Украины экспресс-тесты не подтвердили коронавирус.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

«В аэропорту «Борисполь» провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированных из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что итальянские медики измерили температуру у пассажиров в Венеции, а украинские — в Борисполе. Симптомов заболевания ни у кого не было.

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Все эвакуированные из Италии украинцы будут находиться дома на карантине 14 дней, они подписали согласие на это. Их также предупредили об ответственности за нарушение.

«МЗ будет проводить выборочный контроль, придерживаются ли они условий самоизоляции», — сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

Вечером 15 марта самолет со 123 эвакуированными украинцами приземлился в Борисполе. Это группа украинцев, которых не пропустили из Италии в Словению, также к ним присоединились почти 30 украинцев, которые захотели покинуть территорию Италии.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.