Минздрав и Facebook запускают сервис информирования о коронавирусе в Украине

В ленте новостей соцсети автоматически будут появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.

Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.

Об этом сообщается на странице Минздрав в Facebook.

"В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям Facebook. Это даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию о коронавирусе из официальных источников Минздрава Украины, таких как официальный вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua", - сказано в сообщении.

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В Минздраве объяснили, что в ленте новостей соцсети автоматически будут появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.

Чуть позже появится search modules – оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Минздрава.

Отмечается, что язык оповещения будет соответствующим настройкам профиля пользователя.