Работать должны только аптеки и продуктовые магазины: Емец рассказал как минимизировать распространение коронавируса

Министр заявил, что необходимо закрыть рестораны, кафе и ТРЦ, а передвижение внутри страны необходимо ограничить.

Угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, поэтому власти должны действовать немедленно. В частности, закрыть заведения общественного питания и ТРЦ.

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Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец. На своей странице в соцсети он написал, что кое-кто говорит ему, чтобы он "не нагнетал ситуации, потому что это якобы сеет панику". "Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду", - отметил глава Минздрава.

"Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира – это смертельно опасная инфекция, коронавирус", - зазнавич министр.

По его словам, мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы. "На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней", - написал министр.

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - считает Емец.

Он заявил о том, что необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрание людей в группах до 10 человек.

"Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия", - отметил министр.

Емец призвал украинцев не быть легкомысленными и не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. "Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция – самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", - подытожил министр.