В Италию вылетел самолет для эвакуации украинцев, ранее застрявших на границе со Словенией

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию.

Из международного аэропорта «Борисполь» вылетел самолет для эвакуации 95 украинцев, которые не смогли вернуться из Италии из-за закрытия границы Словенией.

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства, самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта «Борисполь» в 16:00, сообщается на Правительственном портале.

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Это только первый борт, осуществляющий эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина.

Он совершит полет по маршруту Киев («Борисполь») - Венеция (аэропорт «Марко Поло») - Киев («Борисполь»).

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки в самолет в соответствии с алгоритмами. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что врачи провели все необходимые исследования, чтобы понять состояние здоровья эвакуированных.

«На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Подчеркиваю, пребывание дома в самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасно для окружающих при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, указанных в Стандартах оказания медицинской помощи», - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 марта, когда автобусы рейсов "Милан-Киев" и "Бари-Херсон", в которых находились около 120 украинцев прибыли из Италии на словенскую границу, пограничники решили не пропускать автобусы в страну и призвали их возвращаться назад в Италию.