В Минздраве предлагают закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Глава Минздрава считает, что власть должна решительно действовать на опережение.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, пре первом осложнении эпидемической ситуации.

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Как сообщает пресс-служба Министерства, соответствующее заявление министр сделал в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения.

«Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», - сказал Илья Емец.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня зафиксированы три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий в стране. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.