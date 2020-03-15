Карантин в Украине: Шмыгаль призвал не путешествовать даже в пределах страны (видео)

По словам премьера, для координации борьбы с коронавирусом в Украине создан оперативный штаб.

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев не путешествовать.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте также"Мы понимаем, как действовать на границах": премьер заявил о "четких механизмах" по коронавирусу (видео)«Сегодня Кабинет министров Украины принял ряд шагов по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны. Они имеют целью противодействие и недопущение распространения коронавируса в Украине. Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас к счастью, пока нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли», – отметил Шмыгаль.

По его словам, для координации борьбы с коронавирусом в Украине создан оперативный штаб, который обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и предоставляет аналитические выводы.

Шмыгаль также подчеркнул, что с 00:00 понедельника, 16 марта, границы Украины для иностранцев будут закрыты.

«Мы всегда искренне рады возвращению украинских граждан. С 16 марта мы закрываем пункты пропуска на границах и пассажирские сообщения Украины с другими странами. Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за границей, побыстрее вернуться домой», – добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один – с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий в стране. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.