Минздрав призывает украинцев сидеть дома в связи со вспышкой коронавируса

Самоизоляция – самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована, напоминают в ведомстве.

Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать посещения мест массового скопления и по возможности оставаться дома в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Читайте такжеВспышка коронавируса: Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах«Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована», - отмечается в сообщении.

«Минздрав призывает заботиться о своем здоровье и стать примером для других», - отметили в ведомстве.

Также Минздрав напоминает простые правила, которые спасают жизни: не забывать регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

«Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия», - добавили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий в стране. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.