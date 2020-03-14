Вспышка коронавируса: Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах

Президентский указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах в условиях вспышки COVID-19.

Читайте такжеПравительство решило немедленно эвакуировать украинцев из ИталииСоответствующий указ №87/2020 размещен на официальном сайте главы государства.

«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV - 2» (прилагается, подпункт 3 пункта 1 - для служебного пользования)», - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, президент оставил за собой.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, согласно решению СНБО, Украина с 0 часов 00 мин 16 марта закрывает на две недели государственную границу на въезд для иностранцев.

С 17 марта на две недели будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.