Пациента в Киевской области проверяют на заболеваемость коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 14 марта зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

На онлайн-карте по оперативному мониторингу ситуации с количеством госпитализированных с подозрением на острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, в разрезе учреждений здравоохранения в Украине появились данные о проверке пациента с подозрением на инфицирование COVID-19 в Белой Церкви (Киевская область).

Так, согласно данным, проверяют пациента Белоцерковской городской больницы №3.

Данные о личности с подозрением на заболевание COVID-19 появились на онлайн-карте сегодня, 14 марта.

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Кроме того, по данным на онлайн-карте, 3 марта подозрения на инфицирование коронавирусом проверялись в больнице в Боярке Киевской области.

Также по состоянию на 17.00 14 марта в Черновицкой области на инфицирование проверяют 17 человек (подтвержден диагноз у двух), в Черкасской - три человека, в Сумской и Полтавской - по два, в Волынской, Ривненской, Винницкой, Запорожской, Донецкой и Луганской областях - по одному.

В Житомирской области - один подтвержденный случай, летальный.

На эту карту, в том числе, в своей заметке в Facebook ссылается пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 марта зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской - один (летальный) случай.

Всего с начала года в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19. На COVID-19 лаборатория ЦОЗ протестировала около 500 образцов.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля и утвердил ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса.