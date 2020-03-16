Что такое батат и как его есть

Батат выращивают в странах с умеренным климатом как однолетнее растение. Хоть это растение по составу подобно к картофелю, но более богато на углеводы, в частности сахар.

Батат по вкусу напоминает сладкую картошку и похож формой на нашу обычную восточноевропейскую бульбу. Что такое батат? Батат – это многолетнее травянистое растение; батат выращивают в Южной Америке, он является одним из самых распространенных пищевых и кормовых культур.

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Батат выращивают в странах с умеренным климатом как однолетнее растение. Хоть это растение по составу подобно к картофелю, но более богато на углеводы, в частности сахар.

Батат очень распространен, а рецепты с ним будут коронными даже на праздничные ужины.

Батат: рецепты

Жареный батат с авокадо

Нарежьте батат ломтиками, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и поставьте запекаться в духовку на 35 минут. Пока блюдо готовится, приготовьте соус из авокадо. Превратите овощ в пюре, добавьте морскую соль и несколько капель лимонного сока.

Хумус из батата

Запеченную сладкую картошку и консервированный нут превратите в пюре с помощью блендера, добавьте пасту тахини, лимонный сок и перец чили. Подавайте к хлебцам из кукурузной муки или крекерам.

Тосты с бататом

Нарежьте батат кругами и запеките в травах, чесноке и оливковом масле. Когда сладкая картошка будет готова, используйте ее как замену хлебным тостам. Прекрасным аккомпанементом станут гуакамоле, козий сыр и кабачковая икра.

Батат – калорийность: на 100 г – 85 кал, натрий – 55 мг калий 337 мг, углеводы – 20 г, белки – 1,6 г.