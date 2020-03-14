Правительство решило немедленно эвакуировать украинцев из Италии

Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД поручено обеспечить эвакуацию украинцев из зоны вспышки коронавируса в Италии.

Кабинет министров Украины принял решение о безотлагательной эвакуации граждан Украины из Италии.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на внеочередном заседании Кабинет министров также обсудили процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Как сообщал УНИАН, в Италии на сегодня зарегистрировано больше всего среди других европейских стран случаев заболевания COVID-19 - 17 тыс. 660.