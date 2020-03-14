В Минздраве опровергают информацию некоторых СМИ о якобы регистрации в Украине нового случая заболевания коронавирусом

В Министерстве здравоохранения призвали граждан и медиа доверять информации только из официальных источников.

В Минздраве опровергают информацию некоторых СМИ о якобы регистрации в Украине нового случая заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины, посвященном коронавирусу.

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«По состоянию на 13.00 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской - один (летальный) случай".

В Минздраве призвали граждан и медиа доверять информации только из официальных источников.

Как сообщал УНИАН, с начала года в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 61 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуется).

На COVID-19 лаборатория ЦОЗ протестировала около 500 образцов.