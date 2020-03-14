Тело умершей в Житомирской области от коронавируса женщины изолировали и еще не похоронили

13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от инфицирования новым коронавирусом - умерла 71-летняя жительница города Радомышль Житомирской области.

Тело умершей в Житомирской области от COVID-19 женщины изолировали и еще не похоронили.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Радомышльской райгосадминистрации Житомирской области Виктор Пулковский.

Отвечая на вопрос, когда и где состоится погребение умершей от коронавируса женщины, Пулковский отметил, что «по состоянию на утро 14 марта тело умершей изолировано в морге, ждем разъяснений Минздрава».

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Подробности руководитель РГА пообещал сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от инфицирования новым коронавирусом - скончалась 71-летняя жительница города Радомышль Житомирской области.

Также вчера в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения объяснили, каковы рекомендации по погребению умерших от COVID-19.

Так, и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга заявил, что есть определенные рекомендации руководства ВОЗ относительно погребения и проведения патологоанатомического вскрытия или определенных мер, которые связаны с фактом констатации смерти.

«Эти рекомендации являются довольно общими. Они не являются специфичными по отношению к коронавирусной инфекции. Но они прописывают специальные режимы дезинфекции после проведения аутопсии», - добавил Кузин.