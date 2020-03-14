У троих госпитализированных вчера на Полтавщине пациентов коронавирус не подтвердился

Окончательные выводы медики сделают после получения результатов анализов, которые направлены в Киев.

У троих госпитализированных в Кременчуге пациентов по результатам промежуточного тестирования инфицирования новым коронавирусом не подтверждено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

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«В Кременчуге получили результаты экспресс-тестов на коронавирус у трех кременчугских пациентов, которые были госпитализированы с признаками респираторных заболеваний. Все они - отрицательные. Коронавирус у этих жителей Кременчуга не выявлен», - написал мэр.

Однако главный эпидемиолог города Лариса Коровина в комментарии УНИАН сообщила, что результаты экспресс-тестов на коронавирус являются промежуточными. Окончательные выводы медики сделают после получения результатов анализов, которые направлены в Киев.

Как сообщал УНИАН, 12-13 марта в Кременчуге с подозрениями на инфицирование новым коронавирусом были госпитализированы юноша, 40-летний мужчина и студент.

Вчера в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса - умерла 71-летняя жительница Житомирской области.