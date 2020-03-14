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Ситуацию с коронавирусом в Украине можно отслеживать онлайн – ОП запустил карту

10:54, 14 марта 2020
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11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире / УНИАН

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На карте будут отображаться лабораторно подтвержденные случаи заболевания (красным) и подозрения относительно вероятного инфицирования (желтым).

Зеленым обозначены проверенные и не подтвержденные подозрения на коронавирус, а также медучреждения, оснащенные для больных опасным недугом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано уже 145 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных пересекло отметку в 17 тысяч.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.

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