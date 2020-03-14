Зеленский обратился к предпринимателям: позвольте своим сотрудникам работать дистанционно

Президент уточнил, что речь идет о тех, у кого есть дети и нет с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей предприятий разрешить своим работникам во время карантина работать дистанционно.

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Об этом он заявил в обращении относительно мероприятий по противодействию распространению коронавируса.

«Лично от меня просьба к руководителям предприятий – по возможности, позвольте своим сотрудникам работать дома, дистанционно», - заявил он, добавив, что речь идет о тех, у кого есть дети и не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. Учебные заведения закрыты на карантин сроком на три недели с 12 марта. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.