Зеленский об угрозе коронавируса: людей преклонного возраста я очень-очень прошу оставаться дома

По словам Зеленского, самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – быть дома.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил людей преклонного возраста, особенно тех, которые имеют хронические заболевания, оставаться дома в связи с ситуацией с коронавирусом.

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Об этом он заявил в обращении относительно мероприятий по противодействию распространению коронавируса.

«Людей преклонного возраста, особенно тех, которые имеют хронические заболевания, я очень-очень прошу оставаться дома. Как показывает мировой опыт, а особенно опыт Китая, где вирус уже существенно пошел на спад, самый эффективный способ борьбы – быть дома», - заявил он.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один человек умер.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тыс. 720 человек умерли, при этом 68 тыс. 324 пациентов удалось вылечить.