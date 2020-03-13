Зеленский: вирус паники хуже коронавируса

По словам президента, для профилактики заболевания помогают простые вещи: тщательно мыть руки с мылом более 30 секунд, пользоваться дезинфектором, здороваться, а не подавая руки и не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию в один метр.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать меры гигиены, критически мыслить и сохранять «холодную голову», поскольку вирус паники хуже коронавируса.

Об этом он заявил в обращении о мерах по противодействию распространению коронавируса.

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«От каждого из нас очень многое зависит. Каждый человек, у которого проявляются даже легкие симптомы заболевания, должен самоизолироваться в течение как минимум семи дней и обязательно обратиться к семейному врачу», - заявил он.

По словам президента, для профилактики заболевания помогают простые вещи: мыть руки с мылом, тщательно и более 30 секунд, пользоваться дезинфектором, здороваться, не подавая руки и не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию в один метр.

«Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего, нужна и информационная гигиена», - отметил он.

«Не ведитесь, пожалуйста, на провокации интернет-аферистов, которые за деньги хотят посеять панику среди нас, среди украинцев. Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп», - подчеркнул президент.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один человек умер.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тыс. 720 человек умерли, при этом 68 тыс. 324 пациентов удалось вылечить.