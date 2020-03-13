Вскоре инфекционные больницы в каждом регионе будут иметь экспресс-тесты на коронавирус - Зеленский

Также для проведения тестирования в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса.

Об этом он заявил в обращении о мерах по противодействию распространению коронавируса.

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"В ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавируса. Постановлением Кабинета министров уже выделено 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 миллионов на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - заявил президент.

Он отметил, что безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов.

Также из государственного резерва в учреждения здравоохранения передано 10 миллионов масок.

Кроме того, как отметил Зеленский, для проведения тестирования в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать. Это - война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - заверил президент.

При этом он добавил, что государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.

"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать ценами на продукты и не наживаться на людях", - заявил Зеленский.