Глава МИД призывает украинцев за границей возвращаться из-за закрытия авиапространства

Украинцев, которые будут возвращаться, будут проверять на въезде и в случае выявления определенных симптомов их будут направлять в больницы для дальнейшего обследования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает всех украинцев за рубежом возвращаться в Украину на фоне решения властей закрыть авиапространство с 17 марта.

Об этом Кулеба заявил в эфире онлайн-программы "Свобода слова".

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"В ночь с воскресенья на понедельник, в полночь, начнет действовать запрет иностранцам на въезд в Украину. Исключение составят только иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Украине, дипломаты, аккредитованные в Украине, а также был специально предусмотрен механизм для отдельных случаев, когда Министерство иностранных дел будет выдавать разрешение на въезд в Украину, учитывая те или иные обстоятельства", - сказал Кулеба.

"Еще через сутки, то есть с понедельника на вторник, мы закроем авиасообщение", - заявил глава МИД.

Он призвал украинцев, находящихся за границей, "возвращаться в Украину". "У вас есть время практически до вторника для того, чтобы вернуться в Украину рейсовыми самолетами, которые продолжают летать", - заявил Кулеба.

При этом министр уверяет, что Украина не оставит в беде ни одного украинца за рубежом. "После вторника, я уверяю вас, никто из вас не останется один на один с проблемой", - заявил Кулеба.

Он добавил, что украинские посольства и консульства останутся на связи и будут отслеживать ситуацию.

Глава МИД сказал, что украинцев, которые решат вернуться, будут проверять на въезде. "Если будут выявлены определенные симптомы, характерные для коронавируса, то люди будут направляться в соответствующие больницы для дальнейшего обследования, проведения тестов, и в случае необходимости - лечения", - сказал Кулеба.

Министр сказал, что все будет осуществляться организованно.