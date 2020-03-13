"Застрявших" на границе Италии и Словении украинцев эвакуируют спецсамолетом - Кулеба

Власть в случае необходимости готовится к мероприятиям по эвакуации из-за границы всех украинцев, нуждающихся в помощи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что около 120 украинцев, которых не пропускают на границе Италии и Словении, эвакуируют специальным самолетом.

Об этом Кулеба заявил в эфире онлайн-программы "Свобода слова".

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Глава МИД заверил, что власть будет делать все, чтобы украинцы за рубежом не остались в беде в связи с пандемией коронавируса.

"В случае возникновения критической необходимости для эвакуации, будем собирать людей и вывозить их спецсамолетами. Именно так мы поступим с теми украинцами, которые застряли на границе Италии со Словенией", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, на границе между Италией и Словенией заблокировано около 120 украинцев, которых словенские пограничники не пропускают в страну из-за ограничений в связи со вспышкой коронавируса.

Вечером 12 марта, когда автобусы рейсов "Милан-Киев" и "Бари-Херсон" прибыли на границу, словенские пограничники решили не пропускать автобусы в страну и призвали их возвращаться назад в Италию.

Однако большинство украинцев не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС уже истекает, из-за чего они рискуют быть депортированными и получить запрет на въезд.

Сегодня, 13 марта, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что украинцам, которых не пропускают на границе со Словенией, советуют вернуться в Италию.