В Черновицкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

С завтрашнего дня в регионе перестанут работать все рынки и торгово-развлекательные центры.

В Черновицкой области с субботы, 14 марта, объявляется чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он сказал, что два подтвержденных случая коронавирусной инфекции на территории Черновицкой области дает областной власти основания для того, чтобы ввести с 14 марта чрезвычайную ситуацию на Буковине.

"Мы должны с вами осознать, что эффективная мера – это максимально социально ответственное поведение и недопущение массового скопления населения на ограниченной территории", – сказал Осачук.

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Чиновник обратился к жителям области, призвав "взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах".

"Мы можем учиться на чужих ошибках. Мы должны применять действующую нормативно-правовую базу в Украине, и сделать все ответственные шаги для того, чтобы исключить быстрое распространение", – сказал председатель ОГА.

Он добавил, что с 14 марта до 3 апреля на всей территории Черновицкой области будет ограничен режим работы всех рынков, за исключением продуктовых секторов.

"Продукты питания должны быть доступны. Все остальные – строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей. Поэтому несколько недель, до 3 апреля – прошу вас солидарности, гражданской ответственности. Эти меры – ради одной цели: помочь сохранить здоровье и жизни буковинцев", – сказал Осачук.

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Как известно, в Черновицкой области официально подтверждены два случая коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодня еще восемь пациентов госпитализированы в областную клиническую больницу с подозрениями на коронавирус.