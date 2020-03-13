Вернулся из Польши: на Житомирщине с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина

В городе Андрушевка Житомирской области в больницу с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина, который недавно вернулся из Польши.

Читайте такжеВ Радомышле заболевшим прихожане церкви, которую посетила умершая от коронавируса женщинаОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

Отмечается, что сейчас проверяется информация относительно возможного заболевания жителя в области, Андрушевского района. У мужчины похожие на коронавирусные симптомы, он госпитализирован и изолирован, у него отобраны материалы для проведения теста на выявление COVID-19.

«Этот житель Андрушевского района с 11 на 12 марта вернулся домой из Польши, на границе прошел температурный контроль. Однако вчера вечером, 12 марта, он почувствовал признаки болезни и сегодня обратился к врачам. У мужчины диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая подтверждена рентгенологическим исследованием. Температура тела в норме, ждут результаты анализов», – отметили в ОГА

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.