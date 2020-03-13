В Радомышле заболели прихожане церкви, которую посетила умершая от коронавируса женщина

Есть ли у них эта болезнь, сейчас выясняют.

В городе Радомышль Житомирской области к медикам обратились с высокой температурой пятеро прихожан церкви, которую посещала умершая от коронавируса женщина.

Об этом УНИАН сообщили в Радомышльской центральной районной больнице, куда и обратились люди и где лечили больную на коронавирус.

Согласно сообщению, к медикам с высокой температурой обратились пятеро прихожан. Они молились в церкви, которую посещала умершая от короновируса женщина.

"Сейчас трое людей, что обратились, уже находятся в самоизоляции, а в отношении еще двух прихожан, то этот вопрос решается", - сказали в больнице.

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Там также не исключают, что и этих больных придется изолировать.

Также уже изолировали врачей, которые осматривали больную коронавирусом пенсионерку.

Как сообщал УНИАН, в Радомышле на Житомирщине работники ГСЧС дезинфицировали церковь и автовокзал, где находилась умершая от коронавируса 71-летняя местная жительница. Эту дезинфекцию провели работники управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.