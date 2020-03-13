В Черновицкой области госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус
В Черновицкой области сегодня госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщается на странице Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.
«Еще два человека с подозрением на коронавирус госпитализированы сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу. Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего по состоянию на 18:00 13 марта в области госпитализированы восемь человек с подозрением на коронавирус.
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Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса - умерла 71-летняя жительница г. Радомышль Житомирской области, вернувшаяся из Польши.
Сейчас в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом. Кроме умершей женщины, инфицированы двое мужчин из Черновицкой области.