В Черновицкой области госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус

По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня в области коронавирус подозревают у 8 пациентов.

В Черновицкой области сегодня госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщается на странице Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

«Еще два человека с подозрением на коронавирус госпитализированы сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу. Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего по состоянию на 18:00 13 марта в области госпитализированы восемь человек с подозрением на коронавирус.

Читайте такжеВ Минздраве проверяют еще три образца на коронавирус

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса - умерла 71-летняя жительница г. Радомышль Житомирской области, вернувшаяся из Польши.

Сейчас в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом. Кроме умершей женщины, инфицированы двое мужчин из Черновицкой области.