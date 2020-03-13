Спасатели показали, как дезинфицируют объекты в Радомышле (видео)
Спасатели показали, как проходит процесс дезинфекции объектов в Радомышле, где ранее сегодня умерла от коронавируса местная жительница.
Об этом говорится на сайте ГСЧС Житомирщины.
"13 марта личный состав отделения специальной обработки аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда Управления ГСЧС Украины в Житомирской области провели дезинфекцию помещений объектов с массовым пребыванием людей в г. Радомышль, где накануне зафиксирован случай заболевания пожилой женщины коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что провели обеззараживание автовокзала и церкви в г. Радомышль. "Для выполнения задач спасатели находятся в средствах биологической защиты", - добавляют в ГСЧС.
Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один человек умер.
По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тысяч 343 случаи инфицирования коронавирусом, 4 тысяч 720 человек умерли, при этом 68 тысяч 324 пациентов удалось вылечить.