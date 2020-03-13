В Минздраве рассказали, с чем связывают смерть женщины от коронавируса на Житомирщине

У жительницы Радомышля 12 марта вечером была обнаружена коронавирусная инфекция.

В Министерстве здравоохранения связывают смерть женщины от коронавируса в Житомирской области с ее поздним обращением к медикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сказал на брифинге в Киеве.

«Один случай в Житомирской области. К сожалению, мы получили информацию, что женщина умерла. Это связано прежде всего с достаточно поздним обращением в учреждение здравоохранения. Она также была преклонного возраста. К сожалению, не удалось сохранить ей жизнь», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, у жительницы Радомышля 12 марта вечером обнаружили коронавирусную инфекцию. Эта женщина, 1949 года рождения, 1 марта вернулась из Польши и не сразу обратилась к врачам.

Сегодня, 13 марта, Министерство здравоохранения сообщило, что женщина умерла. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.