Принудительная изоляция и работа из дома: в Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект

В частности, законопроектом запрещается проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.

Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который должен повысить эффективность борьбы с инфекцией.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

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Подготовленный Минздравом законопроект предусматривает:

- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.

- Возможность работникам выполнять работу по дому.

- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.

- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.

- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.

- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения рекомендует работодателям и всем субъектам хозяйствования на период карантина и ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса перевести по возможности людей на дистанционную работу.