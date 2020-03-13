Принудительная изоляция и работа из дома: в Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который должен повысить эффективность борьбы с инфекцией.
Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.
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Подготовленный Минздравом законопроект предусматривает:
- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.
- Возможность работникам выполнять работу по дому.
- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.
- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.
- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.
- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения рекомендует работодателям и всем субъектам хозяйствования на период карантина и ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса перевести по возможности людей на дистанционную работу.