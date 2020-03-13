В Минздраве проверяют еще три образца на коронавирус

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины проверяют еще три образца на новую коронавирусную инфекцию.

Читайте такжеКарантин в Украине 2020: последние новости по состоянию на 13 марта (онлайн)Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге в Киеве.

«По состоянию на этот час в государственном учреждении «Центр общественного здоровья» всего было исследовано 55 образцов, из них три находятся еще в работе и получено три положительных образца. По сути вчера был зафиксирован уже третий случай инфицирования новым коронавирусом», - заявил он.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тысяч 343 случаи инфицирования коронавирусом, 4 тысячи 720 человек умерли, при этом 68 тысяч 324 пациента удалось вылечить.