Первая смерть из-за коронавируса: в Житомире решают, как хоронить умершую

В ОГА заявили, что в области разработан план действий в такой ситуации.

Руководство Житомирской облгосадминистрации ожидает распоряжения от руководства государства относительно похорон умершей от коронавируса жительницы города Радомышль.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, в области разработан план действий в такой ситуации, а именно: как хоронить умершую и утилизировать ее биологический материал, вещи и прочее, «однако в ведомстве ждут указание из центра».

«Мы проинформировали об этом случае руководство государства и ждем соответствующих распоряжений»,- отметил он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса – умерла 71-летняя жительница Радомышля Житомирской области.