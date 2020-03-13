Нардеп посоветовала заниматься сексом и выпивать, чтобы спастись от коронавируса

Еще депутат рекомендовала ходить в баню.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая считает, что в борьбе з опасным коронавирусом нового типа эффективными будут алкоголь, баня и секс

Читайте такжеКарантин в Украине 2020: последние новости по состоянию на 13 марта (онлайн)Свое мнение по этому поводу она написала у себя на странице в Facebook.

«Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс… Три вместе процедуры не рекомендуются, так как можно умереть от сердечной недостаточности», – отметила она.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один человек умер.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тысяч 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тысяч 720 человек умерли, при этом 68 тысяч 324 пациента удалось вылечить.