В Бердичеве с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии

Мужчина отдыхал несколько недель в Италии.

В Бердичеве Житомирской области в больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который недавно вернулся из Италии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

Отмечается, что сегодня утром в ОГА поступила информация из Бердичева о том, что в больницу обратился мужчина, который чувствовал себя плохо.

«Чтобы избежать негативных последствий, этот мужчина сообщил врачам о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение больницы в Бердичеве», - рассказали в ОГА.

Также уже известно, что этот мужчина отдыхал несколько недель в Италии.

«Чтобы снять подозрение на инфицирование коронавирусом, биоматериал мужчины сейчас изучают», - добавили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.