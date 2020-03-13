Около 120 украинцам на закрытой словенской границе посоветовали возвращаться в Италию (фото)

Украинцам советуют предоставить все свои данные дипломатическим представительствам Украины в Италии.

Около 120 гражданам Украины, которых не пропускают на границе со Словенией, советуют вернуться в места своего пребывания в Италии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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«Министерство иностранных дел знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границы словенской стороной. В Италии примерно 120 украинцев, которые возвращались на Родину, были остановлены», - сообщила Мендель.

«Сейчас рекомендуется, очень быстрая реакция, вернуться им в места пребывания и предоставить все свои контакты дипломатическим представительствам Украины в Италии», - заявила она.

Пресс-секретарь сказала, что будет делаться все для того, чтобы украинцы, которые хотят вернуться на Родину, вернулись.

Как сообщал УНИАН, на границе между Италией и Словенией заблокированы около сотни украинцев, которых словенские пограничники не пропускают в страну из-за ограничений в связи со вспышкой коронавируса.