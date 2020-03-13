цей матеріал доступний українською

В Кременчуге госпитализирован еще один пациент с подозрением на коронавирус

16:46, 13 марта 2020
Страна
363 0
Медики не говорят, был ли пациент за границей / фото: УНИАН

Об этом сообщили медики больницы интенсивного лечения «Кременчугская».

По их данным, это 40-летний мужчина, у которого наблюдается высокая температура и кашель с кровью. У него уже отобраны соответствующие анализы, и они отправлены в Полтаву.

Находился ли в последнее время пациент за рубежом, пока неизвестно. Медики не разглашают никакой информации по этому случаю, ограничиваясь краткими комментариями.

Как сообщал УНИАН, 12 марта около 23 часов в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения «Кременчугская» в городе Кременчуг (Полтавская обл.), был госпитализирован юноша с подозрением на коронавирус.

Сегодня в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с лабораторно подтвержденным инфицированием коронавирусом COVID-19, сегодня умерла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter