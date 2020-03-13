В Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик

Ребенок не был привит от гриппа.

В Мелитополе Запорожской области от осложнений гриппа умер 6-летний мальчик.

Об этом сегодня сообщает ГУ «Запорожский областной лабораторный центр Минздрава».

«В Мелитополе зарегистрирован летальный случай от гриппа у ребенка 6 лет (мальчик). Заболел 5 марта, обратились за медицинской помощью к семейному врачу 6 марта с жалобами на повышение температуры до 38,8 °C, незначительный насморк, боль в горле. Диагноз - назофарингит, лечился дома», - говорится в сообщении.

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По информации центра, 9 марта состояние мальчика ухудшилось.

«Его госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности, ребенок умер», - сказано в сообщении.

По информации медиков, при исследовании анализов у мальчика обнаружили грипп А (H1N1). Ребенок не был привит от гриппа и умер от острой легочно-сердечной недостаточности, вирусно-бактериальной пневмонии.

Отмечается, что всего с начала сезона в Запорожской области зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений гриппа, в том числе 5 взрослых и 1 ребенок.