Минздрав рекомендует работодателям перевести людей на дистанционную работу на период карантина

Такое право Минздрав хочет прописать в законопроекте, который инициируется для рассмотрения на внеочередной сессии Верховной Рады.

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям и всем субъектам хозяйствования на период карантина и ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса перевести по возможности людей на дистанционную работу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Относительно общественного транспорта, в том числе метро, Министерство здравоохранения уже давно выдало рекомендации работодателям и всем субъектам хозяйствования пытаться на этот период перевести людей по возможности на дистанционную работу. Такое право мы хотим даже сейчас прописать в законопроекте, который мы инициируем для рассмотрения на внеочередной сессии Верховной Рады, где узаконить в Кодексе законов о труде право и возможность работать дистанционно на период введения карантинных мер", - сообщил он.