В СНБО пояснили, как коронавирус попал на оккупированный Донбасс

По словам секретаря СНБО, это данные Службы внешней разведки и других подразделений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что новую коронавирусную инфекцию распространила на оккупированный Донбасс женщина, которая вернулась через Москву из Китая на неподконтрольную украинской власти территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания СНБО.

«Там сейчас проходит операция наших Объединенных сил, есть особое пересечение границы. Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной Донецкой и Луганской областей есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса», - заявил он.

Читайте такжеПервая смерть от коронавируса в Украине: умерла женщина из Житомирской области

Секретарь СНБО отметил, что «мы понимаем, откуда там этот случай взялся». «Женщина больная вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы и таким образом все это там происходило», - добавил Данилов.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков 13 марта заявил о том, что в оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции.