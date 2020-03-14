Высокое давление: причины и как с ним бороться

Высокое давление называют еще артериальной гипертонией – когда кровь чрезмерно давит на стенки артерий.

Высокое давление, а также его производные головную боль и усталость, неприятно ощущать, когда находишься в движении или занимаешься неотложными делами, требующими особой концентрации. Высокое и пониженное давление сопровождается не менее «яркими» проявлениями. В любом случае проблему надо решать, пока она не стала вашим гвоздем в активной деятельности.

Высокое давление: что делать

Высокое давление называют еще артериальной гипертонией – когда кровь чрезмерно давит на стенки артерий, в частности головы. Это сопровождается резкой или ноющей головной болью, поочередными спазмами и др. Если его не лечить, больной будет находиться в группе риска инфаркта и инсульта.

Давление может повыситься на фоне сильного эмоционального стресса, употребления спиртного или после чрезмерных занятий спортом.

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Чтобы выявить болезнь, необходимо знать ее признаки, регулярно измерять давление и наблюдать за собственным здоровьем.

Высокое сердечное давление можно снизить изменением рациона: ешьте больше свежих овощей и фруктов, не злоупотребляйте алкоголем и жареной едой. Не забывайте регулярно посещать врачей и обследовать сосуды шеи. В то же время иногда медикаментозное лечение может быть неэффективным.

Высокое давление – симптомы:

повышенное давление (140/90);

головная боль (чаще в затылочной или теменной части);

периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение;

боль в области сердца;

учащенное сердцебиение (свыше 90 раз в минуту) в спокойном состоянии;

ощущение удушья.

Если вы впервые обнаружили у себя давление в состоянии покоя выше 140/90, беспокоят головная боль, шум в ушах, слабость — обратитесь к врачу.

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Как сбить высокое давление? Чтобы избежать гипертонического криза и снизить давление за час, вам может помочь дыхательная гимнастика и свежий воздух.

Кроме того, можно выпить стакан воды маленькими глотками, принять чай с имбирем и медом.

Специалисты также советуют опустить руки в холодную воду, нормализовать давление эфирными маслами. Снизить давление в домашних условиях помогут холодные компрессы на заднюю часть шеи, или просто массаж мочек ушей.

Высокое давление часто внезапное, поэтому медицинская помощь должна быть своевременной и правильной, чтобы не вызвать осложнений. Если вы испытываете несколько из указанных симптомов, лучше вызвать врачей. До приезда медиков сделайте, в частности, холодный компресс и положите его на шею; выпейте лекарство, если вас беспокоит головная боль.

Высокое давление можно сбить народными средствами. Например, чаем с медом, настойкой лимона, меда и чеснока, клюквой, компрессом из яблочного уксуса или льда.

Высокое давление является проблемой, чем сбить его – лучше всего проконсультироваться с врачом. Поскольку иногда эти методы лишь усиливают выражения недуга.