Оперативные штабы и группы реагирования: в Днепре готовятся к коронавирусу
В территориальных центрах соцобслуживания Днепра создали оперативные штабы и группы реагирования для того, чтобы уберечь подопечных от эпидемии COVID-19, пандемии коронавируса.
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В Украине, по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заболевания коронавирусом - два в Черновицкой области и один в Житомирской.
Пока в Днепропетровской области не зафиксировано ни одного случая, но в городе уже создан оперативный штаб, чтобы ограничить распространение пандемии, а также выделили 98 млн грн на соответствующие мероприятия.
Как стало известно 49000.com.ua из источников в департаменте соцполитики горсовета, принимаются беспрецедентные меры для защиты от эпидемии коронавируса. В частности, в каждом профильном коммунальном учреждении создали временные оперативные штабы, которые обязаны:
- обеспечить дезинфекцию помещений и транспорта;
- усилить контроль за самочувствием работников и посетителей терцентров социального обслуживания;
- оборудовать помещения для изоляции людей с симптомами COVID-19, где те будут содержаться до приезда скорой помощи;
- обеспечить кварцевание, дезинфекцию и проветривание помещений для изоляции.
Все эти меры касаются городского территориального центра социального обслуживания, социального общежития, центра соцподдержки детей и семей «Мамино счастье», центра помощи детям «Доверие» и других учреждений социальной и психологической поддержки.