Оперативные штабы и группы реагирования: в Днепре готовятся к коронавирусу

Пока в Днепропетровской области не зафиксировано ни одного случая, но в городе уже создан оперативный штаб, чтобы ограничить распространение пандемии.

В территориальных центрах соцобслуживания Днепра создали оперативные штабы и группы реагирования для того, чтобы уберечь подопечных от эпидемии COVID-19, пандемии коронавируса.

Читайте такжеВ Днепре начали закупать медоборудование для оказания помощи в случае выявления коронавируса

В Украине, по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заболевания коронавирусом - два в Черновицкой области и один в Житомирской.

Пока в Днепропетровской области не зафиксировано ни одного случая, но в городе уже создан оперативный штаб, чтобы ограничить распространение пандемии, а также выделили 98 млн грн на соответствующие мероприятия.

Как стало известно 49000.com.ua из источников в департаменте соцполитики горсовета, принимаются беспрецедентные меры для защиты от эпидемии коронавируса. В частности, в каждом профильном коммунальном учреждении создали временные оперативные штабы, которые обязаны:

обеспечить дезинфекцию помещений и транспорта;

усилить контроль за самочувствием работников и посетителей терцентров социального обслуживания;

оборудовать помещения для изоляции людей с симптомами COVID-19, где те будут содержаться до приезда скорой помощи;

обеспечить кварцевание, дезинфекцию и проветривание помещений для изоляции.

Все эти меры касаются городского территориального центра социального обслуживания, социального общежития, центра соцподдержки детей и семей «Мамино счастье», центра помощи детям «Доверие» и других учреждений социальной и психологической поддержки.