Семью женщины, умершей от коронавируса на Житомирщине, взяли под охрану

Полицию Радомышля перевели на усиленный режим несения службы.

Полиция обеспечивает охрану правопорядка в Радомышле Житомирской области вблизи места проживания родственников умершей от коронавируса женщины.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области, "в настоящее время в Радомышле обеспечивается охрана публичной безопасности и порядка вблизи мест лечения больного и проживание ее и родных".

Также предусмотрена возможность выставления стационарных постов на въездах-выездах из города с целью предупреждения распространения вируса.

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"В случае принятия соответствующего решения по фильтрационным постам на въезде-выезде из Радомышля полиция готова к такой работе, конечно, во взаимодействии с медицинскими работниками", - заверил начальник ГУНП в Житомирской области Сергей Крупей.

По его словам, обеспечивается постоянная связь с мобильными медицинскими бригадами и определены пути перемещения потенциально инфицированных лиц.

В сообщении сказано, что полицейские готовы реагировать на любые события, которые могут повлиять на безопасность граждан.

В то же время полиция призывает жителей области сохранять спокойствие, не поддаваться безосновательной панике и не распространять непроверенную информацию. "Призываем всех к максимальной правовой культуры и сознания, толерантности и взаимопомощи. Сейчас ситуация на территории области контролируется. Полиция достаточно сил и средств для обеспечения общественной безопасности и порядка", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. "71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня скончалась", - сообщили в Минздраве.