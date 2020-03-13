Украинцы после возвращения из стран, где бушует коронавирус, будут проходить обсервацию – СНБО

Граждан Украины призвали ограничить зарубежные поездки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что все украинцы, которые находятся за границей, смогут вернуться домой, а те граждане, которые будут возвращаться из стран, где бушует коронавирусная инфекция, будут проходить процедуру обсервации.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в перерыве заседания СНБО.

«То, что касается граждан Украины, у нас большая просьба по возможности ограничить зарубежные поездки, ограничить туристические поездки с выездом за границу», - заявил он.

«Все граждане Украины, которые сегодня находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться в нашу страну», - заверил секретарь СНБО и добавил, что украинцы, которые будут возвращаться из стран, где бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации.

«В течение недели все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, чтобы все имели возможность их проходить. Это будет касаться всех пунктов пропуска пересечения границы, которые останутся на то время в нашей стране, и обязательно все медицинские учреждения будут иметь эти тесты», - отметил Данилов.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в МИНЗДРАВЕ заявили, что в Украине зафиксировано два новых случая коронавірусної инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первый в Украине случай коронавирус был подтвержден 3 марта у мужа, который вернулся из Италии.