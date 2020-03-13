В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.

В Украине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины, посвященном коронавирусу.

"71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. Минздрав Украины выражает соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

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В Минздраве добавили, что умершая женщина находилась в группе риска, ведь, согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.

Как сообщал УНИАН, у жительницы города Радомышль Житомирской области 12 марта вечером была обнаружена коронавирусная инфекция. Эта женщина, 1949 года рождения, 1 марта вернулась из Польши, и не сразу обратилась к врачам.

12 марта в Минздраве заявили, что в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первый в Украине случай коронавируса был подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся из Италии.