Вчера мужчина, который недавно вернулся из Египта, стал чувствовать себя плохо и сегодня вызвал «скорую».

В Полтаве мужчину госпитализировали в изолятор областной больницы с подозрением на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак.

По его словам, госпитализированный вчера почувствовал себя плохо и сегодня вызвал «скорую».

«К нему выехала бригада экстренной помощи. Температура и насморк у него были. Пациент заявил, что прилетел недавно из Египта. Бригада решила доставить его в изолятор областной больницы. Мы сделали анализы на грипп. Исключили его. Анализ на коронавирус отправили в Киев», - заявил Лысак.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 марта в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения «Кременчугская», что в городе Кременчуге (Полтавская обл.), был госпитализирован юноша с подозрением на коронавирус. Больной студент недавно посетил Швецию, Финляндию и Эстонию. Вернулся в Украину 5 марта.