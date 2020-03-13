Появились подробности о состоянии зараженной коронавирусом женщины из Радомышля

Близкие родственники инфицированной женщины - под наблюдением врачей.

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии 71-летней женщины из Радомышля Житомирской области, у которой 12 марта был зафиксирован коронавирус COVID-19.

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У изолированной пациентки диагностирована пневмония, утром начал падать уровень кислорода в крови. Поэтому, отмечают в Минздраве, врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания.

"Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В Радомышль направлены инфекционист, анестезиолог, пульмонолог", - говорится в сообщении.

Кроме того, под наблюдением врачей — близкие родственники инфицированной женщины, с которыми она проживала, и люди, с которыми она контактировала.

Напомним, 12 марта в Минздраве заявили, что в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первый в Украине случай коронавируса был подтвержден 3 марта у мужчины, вернувшегося из Италии.