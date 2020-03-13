В Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Женщина вернулась из Италии домой 8 марта.

В Черновцах медики госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию еще одну жительницу области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии, откуда домой вернулась 8 марта.

В ОГА добавили, что сейчас в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы находится также жена жителя области, у которого вчера, 12 марта, диагностировали коронавирус.

«Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас в Черновицкой области имеется два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Всего в инфекционном отделении больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся шесть пациентов.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Минздраве заявили, что в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первый в Украине случай коронавируса был подтвержден 3 марта у мужчины, вернувшегося из Италии в Черновцы.