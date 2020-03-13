Коронавирус в Украине: во Львове запретили все массовые мероприятия

В частности, речь идет о семинарах, конференциях, театральных представлениях, библиотеках, спортзалах.

Во Львове с целью предотвращения распространения коронавірусної инфекции с сегодняшнего дня запретили все массовые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, соответствующее решение было принято сегодня в ходе внепланового заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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«С сегодняшнего дня в городе запрещены все массовые мероприятия, однако в случае крайней необходимости — по отдельному решению штаба — может быть разрешено собрания до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города», - говорится в сообщении.

В частности, по словам мэра Львова Андрей Садового, принято решение запретить любые собрания на территории города, включая семинары, конференции, театральные представления, форумы, презентации, посещение библиотек, медиатек, спортивных залов и тому подобное.

«Исключение — только для официальных структур, которые осуществляют функционирование города, области в чрезвычайный период и по отдельным решениям штаба — но не более 50 человек», — отметил Садовый.

Также мэрия разработает систему онлайн-конференций и совещаний.

Кроме того, во время заседания комиссии принято решение выделить дополнительные средства на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования, а магазинам с продуктами питания и аптекам рекомендовано пересмотреть режим работы и перейти на круглосуточный.

Как сообщал УНИАН, в Украине подтверждено три случая инфицирования коронавирусом, двое из них – в Черновицкой области, один – в Житомирской.